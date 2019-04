Nel giorno dell’ottavo Scudetto consecutivo della Juventus, Cristiano Ronaldo conquista un nuovo, storico record

Un titolo che potrebbe avere il sapore di un premio di consolazione per uno come lui, abituato a primeggiare in Europa e nel mondo da anni. Cristiano Ronaldo è un giocatore eccezionale, capace di lasciare un’impronta indelebile anche nel calcio italiano alla sua prima esperienza in Serie A.

Nel corso della sua carriera, il fenomeno portoghese ha eguagliato e infranto record di ogni sorta, raggiungendo quest’oggi un altro traguardo storico legato a questo sport. Con la conquista del suo primo Scudetto, l’ottavo consecutivo della Juventus, egli è infatti diventato il primo calciatore nella storia ad aver vinto i principali titoli nazionali in Spagna e Inghilterra. 3 le Premier con il Manchester United, 2 le Liga con il Real Madrid. Dopo oggi, Ronaldo è nella storia. Di nuovo