Ronaldo Sarri: come l’allenatore utilizzerà l’asso portoghese

Come Maurizio Sarri cercherà di sfruttare Cristiano Ronaldo la prossima stagione. Scopriamo gli scenari tattici

Uno dei demeriti della Juve di Allegri è stato quello di non aver servito sempre nel migliore dei modi CR7. Sarri avrà il compito di creare un contesto tattico ottimale per l’ex Real Madrid, in modo da farlo segnare con facilità.

Storicamente, Sarri ha sempre esaltato gli attaccanti bravi ad aggredire la profondità. Basta pensare a Higuain o a come si è reinventato Mertens. Difficilmente si prenderà un altro centravanti, con l’allenatore toscano che cercherà di sfruttare Ronaldo come nove.