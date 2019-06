Ross a RBN: «Vi presento il mio libro, ambientato tra Napoli e Milano»

Rosario Pellecchia, noto conduttore radiofonico, giornalista e cantante, ha parlato ai microfoni di Radio Bianconera del suo libro

Il conduttore di Radio 105 Rosario Pellecchia, meglio conosciuto come Ross, ha parlato ai microfoni di Radio Bianconera.

SQUADRA – «Sono il Toto Cutugno del calcio italiano: arrivo sempre secondo! Tifo Napoli ma ho grande rispetto per la Juve».

SARRI – «Quando ho saputo che forse sarebbe andato alla Juve mi sono fatto portare i sali. Penso che un allenatore o un giocatore sbagli quando porta tutto sul piano emotivo. Non credo sia sbagliato cambiare squadra, penso sia sbagliato fare certi gesti. Fa un po’ impressione vederlo seduto sulla panchina della diretta concorrente».

LIBRO – «Il mio libro “Solo per vederti felice” è la storia di un figlio di 40 anni un po’ cialtrone che lavora in radio che è costretto a passare agosto con sua mamma con la demenza senile. A quest’uomo viene poi un’idea che però non è molto risolutiva. Nel tentativo di aiutare sua madre quest’uomo riscopre qualcosa di sé. Il romanzo è ambientato tra Napoli e Milano. Lo presenterò l’11 giugno nella libreria Mondadori a Milano».