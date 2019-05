La Juve sulle tracce del difensore Ruben Dias. Il Benfica chiede almeno 60 milioni di euro per lasciarlo andare

Il Benfica fissa il prezzo per Ruben Dias. Il difensore centrale classe ’97 di proprietà del Benfica è finito nel mirino della Juventus. Il club bianconero lo segue da diversi mesi e in estate potrebbe tentare l’assalto per portarlo in Italia, grazie anche ai buoni rapporti con Jorge Mendes.

Secondo goal.com, l’ostacolo principale è rappresentato dalla richiesta del Benfica: per ingaggiare Dias occorre esercitare la clausola rescissoria pari a 60 milioni, cifra ritenuta eccessiva dalla Juventus, che spera nell’intercessione di Jorge Mendes, per strappare il centrale portoghese al Benfica e alla concorrenza.