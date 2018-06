Il corso di Nuri Sahin al Borussia Dortmund è giunto alla fine: il centrocampista turco, adesso, è un obiettivo ghiotto anche per le italiane

La carriera di Nuri Sahin è stata caratterizzata da tanti trasferimenti, dal settore giovanile del Borussia Dortmund in poi è stato un andirivieni non da poco: Feyenoord, Real Madrid e Liverpool le altre squadre di cui ha difeso i colori in carriera. Il contratto del calciatore turco scadrà il 30 giugno 2019 ed il Borussia Dortmund ha tutte le intenzioni di cederlo nel corso di questo calciomercato estivo per non perderlo a parametro zero, come rivelato da Fanatik.

Parliamo di un calciatore di livello internazionale, per cui si stanno muovendo molte big del calcio europeo. Al momento sono 4 le squadre che hanno manifestato interesse nei confronti di Nuri Sahin: Liverpool, Galatasaray, Napoli e Roma. Nel primo caso sarebbe un ritorno visto che ha vestito la casacca dei reds per 6 mesi tra l’estate del 2012 e la finestra invernale di trasferimenti del 2013; nel secondo sarebbe la prima volta che giocherebbe nel paese di origine della famiglia. Per Carlo Ancelotti sarebbe un ottimo sostituto dell’italo brasiliano Jorginho, in giallorosso, invece, si giocherebbe il posto con De Rossi come riferimento centrale con Pellegrini, Cristante o Strootman ai suoi lati.