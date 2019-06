Sala: «Costruire uno stadio è costoso, San Siro è straordinario»

Giuseppe Sala, sindaco di Milano, ha parlato del progetto di Inter e Milan di costruire un nuovo stadio: le parole del primo cittadino

Il piano di Inter e Milan di costruire un nuovo stadio alternativo a San Siro non piace a Giuseppe Sala, sindaco del capoluogo della Lombardia, che ha parlato così dell’idea dei club milanesi.

«Costruire un nuovo stadio è un’operazione costosissima ma non voglio fare condizionamenti. Aspetto la proposta di Inter e Milan, arriverà entro le vacanze. Per me San Siro è un impianto straordinario» ha dichiarato il sindaco di Milano.