Leicester da libro Cuore: offerto Slimani in prestito al Cardiff

Leicester campione di solidarietà: richiama Slimani dal prestito al Fenerbahçe per offrirlo al Cardiff, colpito dal dramma Sala

Non si ferma la catena di solidarietà scaturita dalla triste vicenda di Emiliano Sala. Dopo che il mondo dei social si è mobilitato con l’hashtag #prayforsala, arriva la proposta da libro Cuore del Leicester. Le Foxees infatti sono accomunati dallo stesso tragico destino che ha colpito il Cardiff e Sala. Lo scorso 27 ottobre, l’elicottero del proprietario del Leicester è precipato dopo essersi alzato in volo per uscire dal King Power Stadium. Nell’incidente morirono il presidente, la compagna e i suoi collaboratori.

Ora, il Leicester, si sarebbe offerto di richiamare l’attaccante algerino Islam Slimani dal prestito al Fenerbahçe per girarlo poi, sempre in prestito, al Cardiff. Un nobile gesto che potrebbe aiutare la società gallese, ancora comprensibilmente scioccata dal tragico evento.