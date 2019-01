Salvini ironizza su Koulibaly: «Squalifica? Magari viene al Milan».

Dichiarazioni colorite di Salvini sul caso Koulibaly e sulla Supercoppa

Oggi il ministro degli interni Matteo Salvini si trovava a Napoli per alcuni impegni istituzionali e per esprimere la sua solidarietà a Gino Sorbillo, noto pizzaiolo napoletano, di recente vittima di un attentato con una bomba piazzata nella sua pizzeria. Salvini, intercettato dai microfoni di Radio CRC all’aeroporto di Napoli, si esprime così in merito al ricorso del Napoli per ridurre la squalifica del difensore senegalese: «Cosa mi aspetto per Koulibaly? Mi aspetto che giochi nel Milan».

Il Ministro ha poi parlato anche della Supercoppa Italiana, e della direzione di gara di Banti, con queste parole: «Le decisioni di Banti in Supercoppa? Non l’ho vista, come avevo preannunciato. Ho scoperto il risultato alla fine, ma giocando contro la Juve è sempre più difficile». Salvini, notoriamente tifoso rossonero, si era espresso in maniera critica sulla decisione di giocare la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita, a Gedda, definendola come un ossimoro. Infatti, nelle ore precedenti alla gara, aveva dichiarato al portale sportivo de Il Giornale.it che non avrebbe guardato la partita in segno di protesta.