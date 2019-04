Samp, brutta sconfitta: la squadra di Giampaolo saluta l’Europa

Samp,la brutta sconfitta contro la Roma decreta l’uscita dei blucerchiati dalla lotta per l’Europa: il Toro si allontana a +4

La Sampdoria perde un importante scontro diretto con la Roma. La squadra di Giampaolo ha avuto l’occasione di agganciarsi al treno Europa, dopo la brutta sconfitta contro i giallorossi. La Samp si era già allontanata dopo i tre punti persi contro il Torino, ma la partita di oggi decreta l’uscita dalla lotta per l’Europa.

In due scontri diretti, i blucerchiati hanno raccolto zero punti: ora il Torino è a +4, mentre la Roma si allontana di 6 lunghezze. Questo non cancella di certo la fantastica stagione della Samp, ma sembra che al momento decisivo gli uomini di Giampaolo siano arrivati un po’ scarichi.