Samp, colpo Lammers in attacco: i dettagli

La Sampdoria è a un passo dall’acquisto di Lammers dal PSV per 12 milioni di euro: intesa di massima con l’agente sull’ingaggio

La Sampdoria sta per piazzare il terzo colpo in vista della prossima stagione. Dopo aver ufficializzato gli acquisti di Morten Thorsby e Julian Chabot, la dirigenza blucerchiata ha raggiunto un accordo di massima con il PSV per Sam Lammers, promettente attaccante classe ’97.

Al club olandese andranno 12 milioni di euro, mossa che probabilmente allontana il riscatto di Gregoire Defrel dalla Roma, mentre il calciatore riceverà circa un milione di euro d’ingaggio.