Samp-Quagliarella ancora insieme? Il rinnovo per l’attaccante è pronto

Dopo aver completato il mercato in entrata, la Sampdoria penserà a rinnovare il contratto al suo bomber: Fabio Quagliarella

Fabio Quagliarella e la Sampdoria, un rapporto che proseguirà (almeno) anche il prossimo anno. I suoi ventisei gol nell’ultima stagione gli hanno permesso di conquistare il trono di capocannoniere a quasi trentasei anni e mezzo e certificano la grandezza di un giocatore che a livello europeo ha trovato solo due campioni – Messi e Mbappé – capaci di fare meglio di lui.

Il rinnovo dell’attaccante, che andrà in scadenza nel giugno prossimo, è un un “problema” che il ds Osti dovrà risolvere. Non è un mistero che molti club siano (e siano stati) interessati a lui, così come è noto che a Fabio non dispiacerebbe un’esperienza futura nella Major League statunitense. Più avanti, però. Il rinnovo dell’ex Udinese è pronto. Manca solo la firma.