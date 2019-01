Fabio Quagliarella ha raggiunto il record di Batistuta: nel post-partita di Samp-Udinese è stato intervistato per commentare il traguardo

Fabio Quagliarella ha riscritto la storia del calcio italiano. Grazie ai suoi gol, l’attaccante della Samp è arrivato ad eguagliare il record di Batistuta, calciatore capace di segnare per 11 partite di fila. Nel post-partita di Sampdoria-Udinese, Quagliarella ha così commentato il traguardo raggiunto: «Mi emoziono perché poter immaginare una cosa del genere fa effetto. Non so cosa dire. Mi sono goduto la serata e i tifosi. Sul primo gol ho fatto una mezza esultanza per il record. Mantengo il rispetto per i tifosi dell’Udinese. Tra poco faccio 36 anni e i miei sacrifici sono valsi ad eguagliare un record del genere. Non ci avrei mai pensato, ogni partita pensavo si interrompesse. Mancini? Tanti me lo dicono, ma il ct deve puntare sui giovani sennò non cresceremmo mai. Dove voglio arrivare? Voglio arrivare alla domenica per dare contributo alla squadra. Gioco per divertirmi».