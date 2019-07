Arrivano sirene inglesi per Dennis Praet: il Leicester ha proposto un’offerta alla Samp per assicurarsi il cartellino del centrocampista

Come riportato dall’edizione odierna de Il Secolo XIX, ci sarebbe stata un’offerta del Leicester nei confronti di Dennis Praet.

Il club inglese avrebbe offerto circa 20 milioni di euro più bonus per il centrocampista della Samp. Tuttavia, il club blucerchiato non prende in considerazione una cessione sotto la cifra di 26 milioni.