Sampdoria-Bologna highlights e gol: le azioni salienti del match valido per la 14ª giornata della Serie A 2018/2019

Sampdoria-Bologna highlights e gol: i momenti salienti del match valido per la 14ª giornata della Serie A 2018/2019. Al ‘Ferraris’ di Genova si gioca una sfida tra due squadre che non attraversano periodi positivi: blucerchiati (16 punti) senza vittoria da cinque turni e con due punti conquistati nelle ultime cinque gare; rossoblù (11) terz’ultimi, provenienti dal pari interno con la Fiorentina e senza successi da sei giornate. La gara del ‘Ferraris’ è diretta dall’arbitro Rosario Abisso della sezione di Palermo. Ecco i gol e gli highlights di Samp-Bologna:

SAMPDORIA-BOLOGNA 1-0: Ramirez strappa una palla alla difesa ospite e serve Caprari: il numero 17 lavora un gran pallone sulla sinistra e appoggia sul secondo palo. Praet arriva a rimorchio e deposita in rete: padroni di casa in vantaggio!

SAMPDORIA-BOLOGNA 1-1: Cross teso di Mattiello a tagliare tutta la difesa della Samp: sul secondo palo Poli si inserisce con i tempi giusti e da due passi non sbaglia. Audero ci mette la mano, ma non riesce a tirare fuori il pallone dalla propria porta!

SAMPDORIA-BOLOGNA 2-1: Pasticcio di Pulgar davanti alla propria area di rigore e la Samp torna in vantaggio! Quagliarella controlla al limite dell’area e gonfia la rete per il momentaneo 2-1!

SAMPDORIA-BOLOGNA 3-1: Bologna in grande difficoltà e tris della Samp con Ramirez! Pallone in verticale e, di prima, l’uruguaiano beffa Skorupski in uscita!

Ouverture du score de Praet pour la Sampdoria ! #SampBologna 1-0pic.twitter.com/nryCvQsere — Fr SerieA Videos (@FRVideos_SerieA) December 1, 2018