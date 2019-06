Sampdoria Di Francesco: cosa cambia e che giocatori servono

La Sampdoria ha scelto Eusebio Di Francesco. Quali giocatori servono al tecnico ex Sassuolo per fare bene

Dopo la sua avventura romana, Eusebio Di Francesco ha scelto la Sampdoria per rilanciarsi. Per quanto, proprio come Giampaolo, sia un tecnico propositivo, esistono differenze tattiche tra i due: il tecnico abruzzese cerca di sfruttare gli spazi interni, mentre l’ex Sassuolo privilegia le catene laterali.

Se le attuali mezzali della Samp sembrano adatte per il gioco di Di Francesco, servirà più qualità nelle fasce. Oltre che alzare il livello dei terzini, è necessario acquistare delle ali in caso di 433.