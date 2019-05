Sampdoria, Ferrero prende tempo: prima il mercato, poi la cessione

Il presidente blucerchiato non ha fretta di vendere la società: in attesa della mossa decisiva degli investitori, la priorità va al mercato

Colpo di scena in casa Sampdoria. Il presidente blucerchiato Massimo Ferrero ha rallentato le trattative con il fondo arabo Aquilor per la cessione della società. Non c’è fretta di vendere, questo il suo pensiero. Nonostante i continui sviluppi della vicenda, i tifosi doriani dovranno attendere almeno fino a luglio per vedere un nuovo volto alla guida del club.

Le priorità sono l‘incontro con il tecnico Marco Giampaolo e il mercato estivo, che dovrà costituire la base solida per puntare all’Europa League nel corso della prossima stagione. LEGGI QUI IL PARERE DELL’ESPERTO