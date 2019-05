Sampdoria, Ferrero scatenato: pronti quattro colpi

La Sampdoria è attiva sul mercato: dopo aver ufficializzato Thorsby e Chabot, i blucerchiati sono vicinissimo a Bastoni, Depaoli, Lammers e Hurtado

La Sampdoria si candida tra le protagoniste del mercato estivo. Dopo aver ufficializzato gli acquisti di Morten Thorsby e Julian Chabot, la dirigenza blucerchiata è vicinissima ad altri quattro colpi di spessore. È ormai definita la trattativa con il PSV per Sam Lammers, che si trasferirà a Genova per una cifra intorno ai 12 milioni di euro.

Ai dettagli, invece, l’operazione con il Gimnasia La Plata che porta all’attaccante classe 2000 Jan Hurtado. Oltre all’attacco, però, attenzione ai rinforzi in difesa: sono avviati ormai da tempo i contatti con l’Inter per il prestito annuale di Alessandro Bastoni e con il Chievo per il trasferimento di Fabio Depaoli.