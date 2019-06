Sampdoria, Ferrero: «Voglio vendere. Sono innamorato di Palermo»

Il presidente Massimo Ferrero esce allo scoperto: il numero uno doriano vuole vendere la società per acquistare il Palermo

Massimo Ferrero vende la Sampdoria per acquistare il Palermo? Ad ammetterlo è lo stesso Ferrero in una intervista rilasciata a Il Giornale di Sicilia: «Sto cercando di vendere la Sampdoria, è già noto da tempo. Più di quello che ho fatto lì non si può».

Ancora Ferrero: «Di Palermo sono innamorato da sempre, una città che mi ha fatto crescere in un ambiente simile a quello del calcio, ovvero quello cinematografico. Alle grandi platee sono abituato e proverò se possibile a portare il Palermo dove merita».