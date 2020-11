Sampdoria, il punto sui rinnovi: si vuole evitare un Ramirez-bis

Il punto sui rinnovi in casa Sampdoria: dieci i blucerchiati in scadenza nel 2021

La Sampdoria torna a scontrarsi con l’ostica questione rinnovi. Sono tanti i calciatori in scadenza di contratto a giugno 2021: Valerio Verre, Maya Yoshida, Fabio Quagliarella, Vasco Regini, Gaston Ramirez, Albin Ekdal e Omar Colley. Poi ci sono l’allenatore Claudio Ranieri e i dirigenti Carlo Osti e Riccardo Pecini.

Sarà necessario sedersi presto al tavolo con i rispettivi entourage per delineare gli accordi futuri e non perdere a parametro zero i precedentemente citati giocatori, molti dei quali rappresentano un ruolo centrale all’interno dell’organico tecnico.