Sampdoria, Jankto non ci sarà con l’Udinese: le mosse di Ranieri

Claudio Ranieri dovrà fare a meno di Jankto nella partita contro l’Udinese e sta pensando alle alternative

La sconfitta contro lo Spezia rischia di lasciare strascichi in casa Sampdoria. La brutta notizia, che si aggiunge alla pessima prestazione del Picco, è la squalifica di Jakub Jankto i vista della sfida contro l’Udinese.

Mister Claudio Ranieri deve quindi ridisegnare le fasce e studia le alternative all’esterno ceco. L’ipotesi più probabile porta i nomi di Antonio Candreva e Mikkel Damsgaard ma non è esclusa una chance anche per Mehdi Leris. Resta in piedi, inoltre, l’alternativa Valerio Verre se fosse necessaria un’impronta tattica più offensiva.