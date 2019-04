Il tecnico della Sampdoria, Marco Giampaolo, ha commentato a caldo la sconfitta in casa con la Roma: «Abbiamo fatto di tutto per vincere»

Serata amara per la Sampdoria al Ferraris, con i blucerchiati che hanno dovuto cedere di misura alla Roma e vedono ridursi le speranze per un piazzamento valido per l’Europa League. A fine match il tecnico Marco Giampaolo, intervistato da “DAZN”, ha comunque poco da rimproverare ai suoi giocatori. «La Samp ha fatto di tutto per vincerla. – ha assicurato – Il pensiero unico è stato per la vittoria e il gol, la differenza l’ha fatta l’esperienza della Roma con uomini come De Rossi. Sul gol di Andersen, poi annullato, va in terra appena viene toccato e l’arbitro fischia».

Quindi sull’episodio del gol di De Rossi: «Vieira viene chiaramente spinto da Schick, – ha sostenuto Giampaolo – se si butta ci può essere un fallo. Ma la partita è fatta anche di questo, a noi ci resta il rammarico di aver perso. Non posso rimproverare nulla alla squadra». Così così Saponara sulla trequarti: «È stato bravissimo ad addomesticare palloni difficilissimi tra le linee. È stato meno lucido nell’ultimo passaggio, nella soluzione finale. È quello che ci è mancato questa sera. Gli è mancata l’ultima soluzione».

Infine sui tifosi blucerchiati: «Li sento cantare e mi dispiace, avrebbero meritato una gioia questa sera. O almeno di non perderla. Sono fedeli fino alla morte a questi colori e a questa maglia. La squadra li ripaga con impegno e a volte con risultati che non rendono giustizia».