Sampdoria, la prestazione di Thorsby pesa sulla sconfitta

La Sampdoria esce sconfitta dalla trasferta contro il Bologna: tanta corsa ma troppe disattenzioni per Morten Thorsby

La Sampdoria esce sconfitta e con l’amaro in bocca dalla trasferta di Bologna. Tra errori individuali e occasioni create al Dall’Ara matura un risultato che, per quanto visto in campo, pare ingeneroso per la banda di Claudio Ranieri. Pesa la prestazione poco brillante di Morten Thorsby.

Il centrocampista norvegese, fresco di chiamata dalla sua nazionale, sbaglia decisamente troppo in fase offensiva e non solo: imperdonabile il pallone regalato ai rossoblù in occasione del secondo gol di Mattias Svanberg. Tanta corsa ma poca sostanza per il classe ’96, che sembra debba ancora ritrovare la condizione migliore mostrata nella prima parte di stagione.