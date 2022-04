Sampdoria, la squadra ha chiesto di andare in ritiro: la situazione

Dopo il k.o. contro la Salernitana, i calciatori della Sampdoria hanno chiesto di allontanarsi da Genova e andare in ritiro

La Sampdoria non resterà a Bogliasco a preparare la sfida contro l’Hellas Verona. La decisione è arrivata ieri, alla ripresa degli allenamenti, ed è stata proprio la squadra a chiedere a Marco Giampaolo e alla società di allontanarsi da Genova.

Fabio Quagliarella e compagni hanno scelto il ritiro per preparare meglio la partita in programma sabato sera tra le mura del Bentegodi. La partenza, come riporta Il Secolo XIX, è prevista per domani pomeriggio a fine allenamento. La squadra si allenerà per tre giorni sul campo della Virtus Verona.

