Sampdoria-Lazio DIRETTA LIVE | Formazioni ufficiali – Moviola – Pagelle – Sintesi

Sampdoria-Lazio, 34ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, moviola, pagelle, tabellino e sintesi

La Sampdoria di Giampaolo ospiterà la Lazio a Marassi, in una partita decisamente importante. I blucerchiati hanno voglia di riscatto dopo la brutta sconfitta rimediata contro il Bologna, che ha portato alle dimissioni di Sabatini e alla sfuriata del presidente Ferrero. Dall’altra parte la squadra di Inzaghi ha bisogno dei tre punti per portarsi a meno uno dalla zona Europa e salvare un campionato altrimenti sottotono.

Sampdoria-Lazio: pagelle e tabellino

In attesa di comunicazione

Sampdoria-Lazio: diretta live, moviola e sintesi

Diretta live dalle ore 18

Sampdoria-Lazio: formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale

Sampdoria-Lazio: probabili formazioni e pre-partita

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Ramirez; Defrel, Quagliarella. A disposizione: Rafel, Belec, Sala, Tavares, Ferrari, Barreto, Jankto, Vieira, Saponara, Gabbiadini, Caprari, Sau. Allenatore: Giampaolo.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Wallace, Acerbi, Bastos; Romulo, Parolo, Leiva, Cataldi, Lulic; Correa, Caicedo. A disposizione: Proto, Guerrieri, Patric, Luiz Felipe, Armini, Zitelli, Marusic, Badelj, Jordao, Neto, Immobile. Allenatore: Inzaghi.

Sampdoria-Lazio Streaming: dove vederla in tv

Sampdoria-Lazio sarà trasmessa a partire dalle ore 18 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport Serie A (canale 202 dello Sky Box in HD) e Sky Sport (canale 251 satellitare in HD), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.