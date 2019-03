Sampdoria-Milan streaming e probabili formazioni: ecco dove vedere la gara valida per la 29ª giornata della Serie A 2018/2019

Sampdoria-Milan streaming e probabili formazioni: dove vedere la gara valida per il 29° turno della Serie A 2018/2019. Sabato 30 marzo alle ore 20,30, allo stadio ‘Ferraris’ di Genova, i blucerchiati di Marco Giampaolo ricevono la squadra guidata da Gennaro Gattuso. Sampdoria reduce dalla vittoria esterna contro il Sassuolo e a ridosso delle posizioni europee con 42 punti; Milan (51) quarto e proveniente dalla sconfitta nel derby con l’Inter. Nella stagione in corso, blucerchiati e rossoneri si sono già affrontate due volte: nella gara d’andata in campionato (vittoria del Milan a San Siro per 3-2) e negli ottavi di finale di Coppa Italia (a Marassi, altra vittoria rossonera, 0-2 dopo i tempi supplementari). Adesso arriva il terzo confronto stagionale: Sampdoria per alimentare l’obiettivo europeo, Milan per rafforzare il quarto posto.

Sampdoria-Milan sarà trasmessa in esclusiva streaming su DAZN. La partita sarà disponibile gratuitamente per gli abbonati a Mediaset Premium e, a pagamento, per quelli di Sky Sport. Sarà inoltre possibile seguire la cronaca in diretta della gara sulle frequenze radiofoniche di Rai Radio 1.

Sampdoria-Milan

Competizione: Serie A 2018/2019

Quando: sabato 30 marzo 2019

Fischio d’inizio: ore 20,30

Dove vederla in streaming: DAZN

Stadio: Luigi Ferraris (Genova)

Arbitro: Daniele Orsato (sez. Schio)

Sampdoria-Milan, probabili formazioni

SAMPDORIA – Giampaolo non può contare sugli infortunati Caprari e Barreto e deve valutare le condizioni di Vieira, Ekdal e Bereszynski. Blucerchiati previsti in campo con Audero in porta, Sala, Andersen, Colley e Murru in linea di difesa; a centrocampo sono pronti Linetty, Praet e Jankto. Sulla trequarti, ballottaggio Ramirez-Saponara, con uno dei due che agirà alle spalle di Quagliarella e Defrel (pronto anche Gabbiadini).

MILAN – Gattuso, oltre al lungodegente Bonaventura, deve valutare le condizioni di Rodriguez, al posto del quale si tiene pronto Laxalt. Rossoneri così previsti in campo con Gianluigi Donnarumma in porta, Calabria, Musacchio, Romagnoli e Rodriguez (o Laxalt) in linea di difesa; a centrocampo, Biglia probabile titolare assieme a Bakayoko e Paquetà (con Kessie relegato in panchina). In avanti, conferme per il tridente titolare formato da Suso, Piatek e Calhanoglu.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Sala, Andersen, Colley, Murru; Jankto, Linetty, Praet; Ramirez; Quagliarella, Defrel.

MILAN (4-3-3): Donnarumma G.; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Biglia, Bakayoko, Paquetà; Suso, Piatek, Calhanoglu.

