Sampdoria-Milan streaming e probabili formazioni: dove vederla

Sampdoria-Milan in streaming e in diretta TV: ecco le probabili formazioni e dove vedere la gara valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2018/2019

La Coppa Italia entra nel vivo per gli ottavi di finale che si disputeranno in gara unica durante questa sosta del campionato di Serie A. Una delle gare in programma più interessanti è la sfida tra Sampdoria e Milan che si affronteranno allo stadio Luigi Ferraris di Genova. I padroni di casa hanno già eliminato nel corso della competizione Viterbese e Spal, mentre la formazione di Gattuso, essendosi posizionata al 6° posto nello scorso campionato, farà il suo esordio nel torneo. La squadra che porterà a casa la vittoria ai quarti di finale dovrà sfidare la vincente dell’incontro Napoli-Sassuolo.

Il match di Coppa Italia sarà trasmesso in diretta su Rai 2 a partire dalle ore 17:50. L’incontro valido per gli ottavi di finale della competizione sarà visibile anche in streaming su RaiPlay in versione Browser, smart TV e e App (iOS, Android, WindowsPhone). Infine è possibile seguire il match in diretta live testuale direttamente dal nostro sito con ampio pre-partita. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Sampdoria-Milan

Competizione: Coppa Italia 2018/2019

Quando: sabato 12 gennaio 2019

Fischio d’inizio: ore 18:00

Dove vederla in streaming: Rai 2- RaiPlay

Stadio: Stadio Luigi Ferraris (Genova)

Arbitro: Fabrizio Pasqua della sezione di Tivoli

Sampdoria-Milan: le probabili formazioni

SAMPDORIA – Il tecnico della formazione ligure, reduce dalla sconfitta rimediata all’Allianz Stadium contro la Juventus nell’ultimo turno di campionato, vorrà subito riscattarsi e ritrovare il successo. Vista la lunga sosta in campionato e lo spessore tecnico dell’avversario, Giampaolo potrebbe optare per gran parte della formazione titolare per gli ottavi di finale di Coppa. Tra i pali potrebbe esserci Rafael dietro il pacchetto arretrato formato da Sala, Colley, Tonelli e Murru. Confermata la linea dei centrocampisti scesa in campo contro la Juventus Praet, Ekdal e Linetty con Saponara sulla trequarti. Attacco affidato alla coppia offensiva Quagliarella-Caprari con Defrel che potrebbe subentrare a partita in corso.

MILAN – Gattuso dovrà affrontare due sfide importanti in rapida successione e dovrà valutare al meglio la formazione da mandare in campo. Dopo la gara contro la Sampdoria, i rossoneri dovranno, difatti, volare in Arabia Saudita per affrontare la Juventus nella Supercoppa Italiana. Probabilmente, dunque, l’allenatore della squadra lombarda opterà per diverse seconde linee nel match del Luigi Ferraris. In porta andrà Reina con Abate, Zapata e Musacchio a comporre la linea difensiva. A centrocampo ci saranno Mauri, Kessie e Bakayoko centrali mentre sulle fasce agiranno Laxalt e Suso, squalificato per il match di Supercoppa. In attacco dovrebbero essere schierati Castillejo e Cutrone.

PROBABILE FORMAZIONE SAMPDORIA (4-3-1-2): Rafael, Sala, Colley, Tonelli, Murru, Praet, Ekdal, Linetty, Saponara, Quagliarella, Caprari. Allenatore: Giampaolo.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (3-5-2): Reina, Abate, Zapata, Musacchio, Laxalt, Suso, Kessie, Bakayoko, Mauri, Castillejo, Cutrone. Allenatore: Gattuso.

Leggi anche LA GUIDA TV: TUTTE LE PARTITE IN PROGRAMMA