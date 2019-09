Sampdoria, niente colpi di scena. Ferrero: «Concentrati sul campo»

La Sampdoria è a un bivio. Incubo retrocessione e vendita della società al gruppo Vialli. Ma Ferrero: «Concentrati solo sul campo»

(Alessio Eremita, inviato a Genova) – Nessun colpo di scena durante il Consiglio di Amministrazione svoltosi questa mattina nella sede della Sampdoria. Presenti i consiglieri Giovanni Invernizzi e Adolfo Praga, assente invece Massimo Ferrero. Il presidente blucerchiato, collegato in videoconferenza su Skype, ha dichiarato: «Siamo concentrati solo sul campo».

Lo stesso pensiero è stato poi espresso da Praga: «Vediamo le novità che ci saranno. La cosa più importante in questo momento è che la Sampdoria faccia punti e che Di Francesco riprenda in mano la squadra. Non si può rimanere in fondo alla classifica si ti chiami Sampdoria».

Ferrero si trova attualmente a Roma e attende ancora l’offerta definitiva del gruppo di Gianluca Vialli per l’acquisizione della società. Oggi scade l’esclusiva firmata nella lettera d’intenti e la distanza economica tra domanda e offerta (10 milioni di euro) non è stata colmata. Possibile che venga concessa una proroga della scadenza.