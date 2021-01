Sampdoria, Pellegrini: «Torregrossa non molla mai, può giocare con Keita»

L’ex blucerchiato Luca Pellegrini ha parlato della situazione in attacco della Sampdoria

Luca Pellegrini, capitano della Sampdoria dello Scudetto, ha fatto il punto sugli attaccanti blucerchiati in una lunga intervista rilasciata a La Repubblica.

LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU SAMP NEWS 24

TORREGROSSA – «Per come sta in campo si accoppia bene con tutti. Pugnace, non molla mai, di testa è pericoloso. Più di Gabbiadini e Keita. Ha fame, ha voglia, vuole dimostrare. alla Sampdoria ha una grande occasione».

KEITA – «Anche alla Lazio era stato spostato all’ala per trovargli spazio. Non è ancora, però il giocatore di allora, lo ricordavo più scattante e più esplosivo. Andrebbe benissimo come caratteristiche per Ranieri, può fare sessanta metri di scatto senza problemi. Bisogna ancora aspettare qualche gara prima di averne un giudizio definitivo».