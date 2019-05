Sampdoria, rebus Giampaolo: tra frecciate a Ferrero e ipotesi big

Il tecnico resterà o lascerà la Sampdoria? Tra dieci giorni l’incontro decisivo con la società: Lazio ipotesi più quotata

«Dovrò parlare con il presidente, ci confronteremo. L’ordinario ci appiattisce e a me l’ordinario non piace». Le parole di Marco Giampaolo suonano come un chiaro e schietto messaggio rivolto al presidente Massimo Ferrero, che tra una decina di giorni dovrà decidere se confermare il tecnico alla guida della Sampdoria.

Tutto dipenderà da ambizioni societarie e calciomercato (cessione a parte). In caso di addio, l’unica ipotesi concreta per Giampaolo sembra essere la Lazio, che saluterà Simone Inzaghi al termine della stagione.