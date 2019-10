Sampdoria-Roma streaming e probabili formazioni: dove vederla

Sampdoria-Roma streaming e probabili formazioni: Ranieri all’esordio da ex contro i giallorossi nell’8ª giornata di Serie A

Dopo il mezzo passo falso con il Cagliari, la Roma di Paulo Fonseca, che deve fare i conti con un numero impressionante di infortuni, sfida in trasferta la Sampdoria del grande ex Claudio Ranieri nell’8ª giornata di Serie A. I giallorossi sono quinti in classifica con 12 punti, mentre i blucerchiati sono ultimi in classifica con soli 3 punti conquistati nelle prime 7 giornate. Per il nuovo tecnico dei liguri, romano ed ex allenatore della Roma, la sfida avrà senza dubbio un sapore speciale. Sampdoria-Roma: la partita si giocherà domenica 20 ottobre 2019 alle ore 15.00 allo Stadio Luigi Ferraris di Genova.

Sampdoria-Roma sarà trasmessa in tv in diretta e in esclusiva da Sky, sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). Gli abbonati potranno seguire la partita anche in diretta streaming su pc, smartphone e tablet attraverso l’app Sky Go, scaricabile su tutti i device iOS e Android. C’è poi l’opzione NOW TV, disponibile per i suoi utenti su smart tv tramite NOW TV Smart Stick. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Sampdoria-Roma

Competizione: Serie A 2019/2020

Quando: Domenica 20 ottobre 2019

Fischio d’inizio: ore 15.00

Dove vederla in tv: Sky Sport Serie A (canali 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (canale 252 del satellite) – NOW TV

Dove vederla in streaming: Sky Go – NOW TV

Stadio: Luigi Ferraris (Genova)

Arbitro: Fabio Maresca di Napoli



Le probabili formazioni

SAMPDORIA – Ranieri al debutto potrebbe affidarsi ad un 4-3-1-2 e lanciare Ramirez sulla trequarti alle spalle della coppia formata da Gabbiadini e Quagliarella. A centrocampo Vieira e Jankto dovrebbero agire da mezzali ai lati del regista Ekdal. In difesa Bereszynski e Murru sulle corsie laterali, con Colley in coppia con Alex Ferrari al centro.

ROMA – Fonseca punterà sul consueto 4-2-3-1 al netto dei tanti infortunati della rosa giallorossa. Sulla trequarti potrebbe trovar spazio dal 1′ Pastore con Zaniolo e Kluivert. Davanti è recuperato in extremis Dzeko dopo la doppia frattura allo zigomo, ma il peso dell’attacco ricadrà probabilmente sulle spalle di Kalinic. In mediana, out Diawara per 40 giorni a causa dell’infortunio al menisco, si rivedrà Veretout in coppia con Cristante. In difesa a destra Spinazzola e Florenzi si contendono una maglia, mentre a sinistra agirà Kolarov e in mezzo Mancini affiancherà Smalling.



SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Colley, A. Ferrari, Murru; Vieira, Ekdal, Jankto; Ramirez; Gabbiadini, Quagliarella. All. Ranieri

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pastore, Kluivert; Kalinic. All. Fonseca

