Sampdoria-Roma streaming e probabili formazioni: dove vederla

Sampdoria-Roma streaming e probabili formazioni: ecco dove vedere la gara valida per la 31ª giornata della Serie A 2018/2019

Sampdoria-Roma streaming e probabili formazioni: dove vedere la gara valida per il 31° turno della Serie A 2018/2019. Sabato 6 aprile alle ore 20,30, allo stadio ‘Ferraris’ di Genova, i blucerchiati di Marco Giampaolo ricevono la squadra giallorossa guidata da Claudio Ranieri. Sampdoria nona in classifica con 45 punti e proveniente dalla sconfitta sul campo del Torino; Roma avanti di una posizione (48) e reduce dal pareggio interno con la Fiorentina. Nella gara d’andata, vittoria giallorossa all’Olimpico col risultato di 4-1. Adesso le due squadre tornano a sfidarsi: Sampdoria e Roma si contendono tre punti molto importanti per il comune obiettivo europeo.

Sampdoria-Roma sarà trasmessa in esclusiva streaming su DAZN: la piattaforma, dopo la sottoscrizione di un abbonamento è disponibile su pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile (Clicca qui per abbonarti un mese gratis a DAZN). La partita sarà disponibile gratuitamente per gli abbonati a Mediaset Premium e, a pagamento, per quelli di Sky Sport (anche in tv attraverso decoder Sky Q per tutti coloro che hanno acquistato il ticket aggiuntivo), ma sempre tramite app DAZN. Sarà inoltre possibile seguire la gara in diretta radio sulle frequenze di Rai Radio 1 e in diretta live testuale direttamente sul nostro sito con ampio pre-partita. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: CALCIO STREAMING.

Sampdoria-Roma

Competizione: Serie A 2018/2019

Quando: sabato 6 aprile 2019

Fischio d’inizio: ore 20.30

Dove vederla in streaming: DAZN

Stadio: Luigi Ferraris (Genova)

Arbitro: Paolo Silvio Mazzoleni (sez. Bergamo)

Sampdoria-Roma, probabili formazioni

SAMPDORIA – Giampaolo, senza lo squalificato Bereszynski, deve fare a meno anche degli infortunati Ekdal, Barreto e Caprari. Da valutare invece le condizioni di Colley. Blucerchiati probabilmente in campo con Audero tra i pali, Sala, Andersen, Tonelli e Murru; in mezzo al campo sonmo pronti Vieira (o Jankto), Linetty e Praet; sulla trequarti, ballottaggio Saponara-Ramirez per supportare la coppia d’attacco formata da Quagliarella e Defrel.

ROMA – Ranieri non può contare su Florenzi, Perotti, Santon e Coric, tutti infortunati. Giallorossi previsti in campo con Mirante in porta, Karsdorp, Manolas, Fazio e Kolarov in linea di difesa; in mezzo al campo sono pronti De Rossi e Cristante. Sulla trequarti ecco Zaniolo, Pellegrini e El Shaarawy (favorito su Kluivert); come punta titolare, Schick può spuntarla su Dzeko.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Sala, Andersen, Tonelli, Murru; Vieira, Linetty, Praet; Ramirez; Quagliarella, Defrel. Allenatore: Marco Giampaolo.

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Karsdorp, Manolas, Fazio, Kolarov; De Rossi, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, El Shaarawy; Schick.

Leggi anche LA GUIDA TV: TUTTE LE PARTITE IN PROGRAMMA