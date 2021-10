Sampdoria, testa al Cagliari: tutti i dubbi di D’Aversa

Domani finisce il riposo della Sampdoria: D’Aversa inizierà a lavorare verso Cagliari. Diversi i pensieri dell’allenatore blucerchiato

I giocatori della Sampdoria si stanno godendo le ultime ore di relax perché domani la squadra si ritroverà a Bogliasco per riprendere la preparazione in vista della trasferta di Cagliari. Roberto D’Aversa ha diverse valutazione da fare: dallo schieramento tattico agli infortunati, passando per le condizioni dei nazionali.

Se Manolo Gabbiadini e Mohamed Ihattaren non sembrano, dal punto di vista medico, ormai più un problema, l’allenatore blucerchiato sarà chiamato a ragionare sul loro eventuale impiego, magari a gara in corso. Poi l’attenzione dell’ex Parma si sposterà su Valerio Verre, Julian Chabot e Ronaldo Vieira, con i primi due che potrebbero anche provare a recuperare prima della partenza per la partenza. Soltanto dal report di domani si avranno ulteriori indicazioni su Ernesto Torregrossa, rientrato in gruppo nel test di sabato con la Primavera. Infine, capitolo a parte per i rientranti dai rispettivi impegni con le nazionali. D’Aversa osserverà i magnifici 7 e se riusciranno a smaltire le fatiche accumulate prima del fischio d’inizio del match con il Cagliari.