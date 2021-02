Sampdoria, Thorsby avanti e indietro da Roma: la spiegazione di Ranieri

Sampdoria, Thorsby non va in panchina contro la Lazio e torna a Genova: la decisione di Ranieri per il centrocampista

Morten Thorsby ha fatto avanti e indietro da Roma. Accompagnato in automobile e arrivato nel pomeriggio, saltata quindi la visita del Papa, si è sottoposto alla rifinitura sebbene nella notte precedente avesse accusato problemi intestinali. Al risveglio, il giorno della partita contro la Lazio, avendo ancora la febbre è stato rispedito a Genova.

Esclusa l’ansia Covid, dato che Thorsby l’aveva già contratto a marzo scorso e comunque il tampone aveva dato esito negativo – esame che precauzionalmente verrà effettuato nuovamente domani, come riporta il Secolo XIX -, è stato Claudio Ranieri a non volerlo portare in panchina. «Il sole all’Olimpico batteva ma non dalla parte della panchina, non era quindi il caso di fargli prendere freddo, visto che comunque non era al meglio per giocare», queste le parole del tecnico sulla decisione di rimandare a Genova il centrocampista.