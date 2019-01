Nell’intervallo Riccardo Saponara sprona Fabio Quagliarella, che con il gol dell’1-0 ha raggiunto il record di Batistuta

Riccardo Saponara non si accontenta. Il suo compagno Fabio Quagliarella ha realizzato un rigore in Sampdoria-Udinese portando il match sull’1-0. Il penalty ha permesso all’attaccante di raggiungere il record di partite consecutive in gol di Gabriel Batistuta. Nell’intervallo, però, il centrocampista doriamo ha motivato ulteriormente il collega, invitandolo a chiudere la partita. Ecco le parole del fantasista blucerchiato:«Conosciamo l’Udinese, squadra rocciosa, dobbiamo stare attenti, dobbiamo essere ancora più lucidi nella ripresa. Quagliarella? Ora deve fare la doppietta per chiudere la gara».