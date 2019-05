Sampdoria, Vialli rilancia l’offerta ma Ferrero ha dubbi: la situazione

Gianluca Vialli ha rilanciato l’offerta per l’acquisto della Sampdoria, ma adesso Ferrero non è più sicuro di cedere il club

La situazione in casa blucerchiata è in bilico. Dopo aver messo in vendita la Sampdoria, Ferrero ha ricevuto le offerte di Aquilor e di Gianluca Vialli. Come si legge su Il Secolo XIX, l’ex bomber ha rilanciato l’offerta a 120 milioni.

La proposta dell’ex attaccante non si differenzia molto da quella di Aquilor in termini di cifre, ma è diversa nelle modalità. A questo punto però Ferrero non sarebbe più certo di cedere il club. Il presidente avrebbe vari dubbi e starebbe pensando di non cedere più la squadra blucerchiata.