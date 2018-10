Inter e Milan avanti a braccetto, almeno per la questione stdio: San Siro, si va verso la concessione ai due club per i prossimi 99 anni

Inter e Milan a braccetto, a poche ore dal fischio d’inizio del derby. Almeno per quanto riguarda lo spinoso argomento stadio. Nelle prossime settimane, infatti, pare che le due società abbiano in programma un incontro in Comune per la concessione di San Siro per i prossimi 99 anni. Una mossa, quella della cessione del diritto di superficie, che permetterebbe a rossoneri e nerazzurri di gestire l’impianto quasi come se fosse di proprietà.

L’accordo a lungo termine, infatti, consentirebbe ad Inter e Milan di investire con maggior sicurezza e decisione in opere volte a migliorare la struttura, per aumentarne di riflesso anche i ricavi. Il piano di ristrutturazione da 15 milioni di euro approvato in estate non è sufficiente per garantire alla Milano del calcio un impianto di prima fascia. Serve, infatti, un progetto più approfondito e lungimirante. Possibile, però, soltanto dietro la certezza per i due club di avere ancora a lungo San Siro come “tana” per le partite casalinghe.