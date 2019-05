Sarri, addio al Chelsea? Su di lui due big di Serie A

A fine stagione Maurizio Sarri potrebbe dire addio al Chelsea: su di lui ci sono due big di Serie A. Gli scenari possibili

Non basta la qualificazione in Champions e la finale di Europa League per il Chelsea: Maurizio Sarri, a fine stagione potrebbe dire addio. Il tecnico toscano ha un contratto fino al 2021 ma non è molto amato da Abramovich e dai tifosi e questo potrebbe portare ad una rottura insanabile dopo la finale di Europa League.

Come spiega La Gazzetta dello Sport, l’allenatore potrebbe anche tornare in Serie A. L’ex Napoli piace moltissimo a Roma e Milan. Per quanto riguarda il club giallorosso, Franco Baldini stima molto Sarri e sarebbe felice di portarlo nella Capitale. In casa rossonera invece, il nome del tecnico toscano sarebbe caldo in caso di addio di Gattuso.