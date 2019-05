Sarri Juve, l’agente incontrerà il Chelsea per discutere il futuro

L’agente di Maurizio Sarri incontrerà presto il Chelsea per discutere del futuro e tentare di liberare l’allenatore senza indennizzi per la Juve

Il futuro di Maurizio Sarri è diviso tra Chelsea e Juve. I bianconeri vorrebbero puntare sull’allenatore per la prossima stagione mentre i Blues avrebbero intenzione di chiamare in panchina Lampard.

Come spiega Sky Sport, dopo la finale di Europa League l’agente del tecnico toscano incontrerà il Chelsea, e in particolare Marina Granovskaia, per provare a liberare l’allenatore senza indennizzi. Non è infatti escluso che il club inglese chieda alla Juve il pagamento di una cifra per liberare l’ex Napoli.