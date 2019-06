Sarri alla Juve, Chelsea indeciso sul da farsi: le ultime

L’affare che dovrebbe portare Sarri alla Juve è in una fase di stallo. La società bianconera attende il Chelsea, indeciso

Tutto fermo sul fronte Sarri Juve. L’affare che dovrebbe portare il tecnico in bianconero è in un momento di stallo. La società bianconera aspetta il Chelsea, che sta riflettendo sul da farsi.

Come riporta Sky, la Juve sta lavorando per liberare il toscano dai Blues. Il presidente Abramovich si è preso qualche giorno per pensare: sta decidendo se liberare l’allenatore gratis, come pretende l’entourage in base ad una promessa verbale di qualche mese fa, o se far pagare ai bianconeri un indennizzo da 6 milioni.