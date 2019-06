Sarri alla Juve, parti a lavoro per limare i dettagli: le ultime

Mancano pochi dettagli e poi Sarri sarà il nuovo allenatore della Juve: le novità della giornata odierna

L’arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina della Juve dovrebbe essere questione di dettagli. Come spiega Gianluca Di Marzio, le parti sono a lavoro per sistemare le ultime formalità per poter poi ufficializzare l’approdo del toscano in bianconero.

Il legale dell’ex Napoli è volato oggi a Londra per poter definire la risoluzione del contratto con i Blues. Nel frattempo Ramadani si trova a Milano con Paratici per definire il contratto del toscano. Presto potrebbe esserci la svolta.