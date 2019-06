Sarri: «Traditore è chi si sottrae. In una carriera può succedere di tutto»

Spuntano nuovi estratti dell’intervista rilasciata da Maurizio Sarri a Vanity Fair. Ecco le parole del tecnico toscano

Maurizio Sarri ha rilasciato una lunga intervista a Vanity Fair. Spuntano nuovi passaggi della sua intervista: «Chi è un traditore? E’ traditore chi si sottrae, chi fa prevalere l’obiettivo individuale sull’obiettivo collettivo. Perciò a me delle maglie piace la metà davanti, dove c’è lo stemma della società, dietro c’è il nome».

Prosegue Maurizio Sarri: «Baciare la maglia? Perché privarsi di un atto d’amore in previsione di quello che succederà forse fra dieci anni? A Milano ad esempio ci sono tanti calciatori che sono passati da una parte all’altra, sarebbe meglio non farlo in modo diretto ma nel corso di una carriera può succedere di tutto».