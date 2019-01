Sassuolo, chi per il post-Boateng? Proposto Balotelli

Il Sassuolo cede Boateng al Barcellona, chi lo sostituirà? Due nomi per gli emiliani, spunta la suggestione legata a Balotelli

La notizia a sorpresa del giorno è stata la cessione di Kevin Prince-Boateng al Barcellona. Già, il trasferimento dell’ex Milan ha sorpreso tutti, ma chi sostituirà il Boa al centro dell’attacco del Sassuolo? La formazione di Roberto De Zerbi dovrà fare a meno di un terminale offensivo importante per la seconda parte di stagione ed ecco che i dirigenti nero-verdi si stanno attivando per trovare un sostituto all’altezza.

Sono emersi due profili tra gli altri ritenuti possibili per il post-Boateng. Secondo quanto riportato da Sky Sport durante Calciomercato – L’Originale, infatti, il nome che si fa è quello di Gianluca Caprari della Sampdoria. L’attaccante non è attualmente in uscita ma potrebbero esserci evoluzioni nel mercato in uscita blucerchiato dopo l’arrivo di Gabbiadini e in attesa della situazione legata a Defrel. Caprari è ritenuto un buon profilo per De Zerbi e potrebbe giocare sia da punta che da attaccante esterno. L’altra suggestione è quella legata al ritorno di Mario Balotelli in Serie A. L’attaccante non ha ancora firmato con l’OM ed è stato proposto al Sassuolo che, per il momento, valuta la situazione in attesa di decidere.