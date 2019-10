Sassuolo, Consigli: «Inter tosta. Scomparsa di Squinzi stimolo in più»

Le parole di Andrea Consigli, portiere del Sassuolo, a pochi giorni dalla gara contro l’Inter. Ecco le sue dichiarazioni in conferenza

(-Dal nostro inviato a Sassuolo) Il Sassuolo affronterà l’Inter domenica prossima. Andrea Consigli, portiere dei neroverdi, ha parlato in conferenza stampa della gara ma non poteva mancare un ricordo di Giorgio Squinzi, patron neroverde recentemente scomparso: «E’ successa una cosa che non ci si augurava. Sappiamo quanto fosse felice per le vittorie sull’Inter e domenica avremo uno stimolo in più».

Prosegue Consigli: «L’Inter è una squadra forte e solida. Lavorano da poco tempo con Conte ma hanno un’identità precisa. Ora sono un blocco unico, è questa la differenza rispetto al passato. Troppi gol subiti? Possiamo giocare anche con 8 difensori, il modulo non conta se non metti in campo la giusta intensità».