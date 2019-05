Sassuolo: Djuricic centravanti a tuttocampo, non dà riferimenti

Djuricic si muove molto. Quando si trova lontano dal centro dell’attacco, Duncan e Locatelli (le mezzali) diventano gli attaccanti del Sassuolo.

Quando viene schierato come prima punta del Sassuolo, Filip Djuricic interpreta la posizione in modo parecchio anomalo. Si muove infatti a tutto campo: viene incontro e si defila spesso e volentieri, in zone molto lontane dal centro del’attacco.

Tuttavia, anche quando svaria, il fronte offensivo è ben coperto dai compagni. Lo si vede sopra: il serbo è largo a destra, con Duncan e Locatelli a fare gli attaccanti, coprendo la sua posizione. Le mezzali diventano così punte. D’altronde, è un calcio in cui le posizioni stanno sostituendo i ruoli. E De Zerbi si ispira a questi princìpi.