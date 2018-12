Sassuolo-Fiorentina streaming e probabili formazioni: dove vederla

Sassuolo-Fiorentina in streaming e in diretta TV: ecco le probabili formazioni e dove vedere la sfida valida per la 15ª giornata di Serie A

Il lunch match della 15ª giornata di Serie A offre la sfida Sassuolo-Fiorentina. La gara in programma al Mapei Stadium di Reggio Emilia mette di fronte due squadre in lotta per un posto in Europa. L’obiettivo delle due compagini è quello di poter prendere parte alla prossima EuropaLeague, competizione a cui non partecipano da alcuni anni. I padroni di casa dopo una buona partenza non vivono un buon momento: 2punti nelle ultime 3gare di campionato ed una qualificazione sofferta in Coppa Italia contro il Catania, squadra attualmente in Serie C. La formazione di Pioli sono addirittura 7 turni che non centra il successo, l’ultimo risale al 30 settembre quando in casa ha superato l’Atalanta per 2-0. In queste 7 giornate senza successo i toscani hanno raccolto 5 punti, frutto di altrettanti pareggi e 2 sconfitte.

Sassuolo-Fiorentina andrà in onda in esclusiva su DAZN, piattaforma di streaming online disponibile, dopo la sottoscrizione di un abbonamento, su pc, smartphone e tablet. Clicca qui per abbonarti un mese gratis a DAZN. Sarà possibile seguire la telecronaca in diretta della gara sul canale radiofonico Rai Radio 1. Infine è possibile seguire il lunch match in diretta live testuale direttamente dal nostro sito con ampio pre-partita. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Sassuolo-Fiorentina

Competizione: Serie A 2018/2019

Quando: domenica 9 dicembre 2018

Fischio d’inizio: ore 12:30

Dove vederla in streaming: DAZN

Stadio: Mapei Stadium (Reggio Emilia)

Arbitro: Daniele Chiffi della sezione di Padova

Sassuolo-Fiorentina: le probabili formazioni

QUI SASSUOLO – Il Sassuolo cerca punti per provare ad insidiare il sesto posto in classifica occupato attualmente dal Parma. I neroverdi, vista la classifica molto ravvicinata, non vogliono perdere il passo verso l’Europa e tre punti contro la Fiorentina potrebbero essere oro colato. Il tecnico Roberto De Zerbi riproporrà l’ormai collaudato 4-3-3 con la stessa linea difensiva vista contro l’Udinese formata da Lirola, Marlon, Ferrari e Rogerio davanti all’estremo difensore Consigli. A centrocampo confermati Duncan e Bourabia che saranno affiancati probabilmente da Magnanelli, in sostituzione di Sensi. L’attacco sarà affidato a Berardi, Babacar e DiFrancesco, ancora assente Boateng.

QUI FIORENTINA – Pioli vuole assolutamente tornare al successo e spera che il reparto avanzato possa svegliarsi. Chiesa e Simeone, difatti, sembrano aver perso la via del gol con 4 reti complessive, equamente suddivise, in 14 presenze. La squadra Viola dovrebbe giocare con lo stesso modulo del Sassuolo, il 4-3-3 dove in difesa agiranno Milenkovic, Pezzella, Ceccherini, al posto dello squalificato VitorHugo, e Biraghi. La linea dei tre centrocampisti dovrebbe essere invece composta da Benassi, Veretout e Gerson. In attacco confermati Chiesa e Simeone affiancati da Pjaca, quest’ultimo in ballottaggio con Edmilson. In caso Pioli dovesse optare per il brasiliano, Gerson avanzerebbe nel tridente ed Edmilson andrebbe a schierarsi a centrocampo.

PROBABILE FORMAZIONE SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Marlon, G. Ferrari, Rogerio; Duncan, Magnanelli, Bourabia; Berardi, Babacar, Di Francesco. Allenatore: De Zerbi.

PROBABILE FORMAZIONE FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Ceccherini, Biraghi; Benassi, Veretout, Gerson; Chiesa, Simeone, Pjaca. Allenatore: Pioli.