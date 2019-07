Sassuolo Gravillon, è fatta: fissate le visite mediche 

Il difensore di proprietà dell’Inter, Andrew Gravillon, sarà un nuovo giocatore del Sassuolo: fissate le visite mediche

Come riportato da Gianluca Di Marzio, è fatta tra Inter e Sassuolo per il trasferimento di Andrew Gravillon in neroverde.

Il difensore di proprietà dei nerazzurri, dopo l’ultimo anno passato in prestito al Pescara, è pronto per la sua nuova avventura con la maglia del Sassuolo. Il calciatore è atteso domani in città per svolgere le visite mediche. L’Inter lo cederà al Sassuolo con la formula del prestito con diritto di riscatto.