Ecco i convocati del Sassuolo per la sfida in programma alle ore 18.00 con la Fiorentina: c’è a sorpresa Locatelli

Il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi ha diramato i convocati per la sfida di oggi con la Fiorentina: confermato Berardi come previsto, manca ancora Caputo. A sorpresa c’è anche Locatelli, che era stato messo in dubbio dallo stesso tecnico nella conferenza stampa di ieri.

Ecco l’elenco completo:

Portieri – Consigli, Pegolo, Turati.

Difensori – Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos, Marlon, Muldur, Peluso, Rogerio, Toljan.

Centrocampisti – Bourabia, Djuricic, Locatelli, Lopez, Magnanelli, Obiang, Traoré.

Attaccanti – Berardi, Boga, Defrel, Haraslin, Oddei, Raspadori.