Sassuolo, infortunio Berardi: lesione all’adduttore per l’attaccante

Sassuolo, infortunio Berardi: ecco le condizioni dell’attaccante neroverde comunicate dalla società sul sito ufficiale

Domenico Berardi è costretto a fermarsi. L’attaccante del Sassuolo, uscito per infortunio nel corso della gara con il Bologna, non potrà rispondere nemmeno alla convocazione in Nazionale di Roberto Mancini. La società neroverde, sul sito ufficiale, ha comunicato le condizioni di Domenico Berardi, dopo l’esito degli esami medici.

«Nel corso di Sassuolo-Bologna di venerdì sera l’attaccante neroverde ha riportato una lesione al comparto adduttorio della coscia sinistra».