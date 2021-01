Sassuolo, Raspadori: «Vogliamo diventare una grande squadra»

Giacomo Raspadori, attaccante del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Genoa

Giacomo Raspadori, attaccante del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Genoa. Le sue parole.

«Gol? È un’emozione fantastica, bellissima, soprattutto perché arrivavamo da una partita persa non bene. Avevamo voglia, eravamo carichi per rifarci subito alla grande. Europa? È fare meglio possibile, lottare al massimo in ogni partita e alla fine vedremo come è andata. Juventus? Sicuramente guarderò la partita con il Milan perché sono due grandi squadre, come vogliamo esserlo noi, e per arrivare al loro livello dobbiamo guardare per migliorare e imparare».