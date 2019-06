Sassuolo, Sensi saluta la squadra che l’ha fatto crescere. Qual è il futuro?

Sensi saluta il Sassuolo, adesso spazio alle voci sul suo futuro. Milan interessato, ma prima c’è da risolvere la grana allenatore

Stefano Sensi ha appena concluso una stagione in Serie A che l’ha consacrato. Ventotto presenze in campionato col Sassuolo, con due gol e cinque assist realizzati, che di fatto lo hanno reso uno dei giocatori più utilizzati da Roberto De Zerbi. Forte e italiano, è senza dubbio il profilo che molte squadre si fionderanno ad osservare con particolare attenzione. La sua avventura in Emilia è ufficialmente terminata: ad ufficializzarlo lui stesso.

Il club che ha mostrato maggior attrazione è probabilmente il Milan. Attualmente, tuttavia, i discorsi sono rimandati poiché i rossoneri hanno prima da sciogliere la grana allenatore. Marco Giampaolo, in procinto di salutare la Sampdoria, apprezzerebbe non poco l’acquisto del centrocampista. Ma diciamoci la verità, al giorno d’oggi, quale allenatore non gradirebbe avere Sensi in squadra?